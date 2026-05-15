В Татарстане выявили два крупных фейка: об отключении интернета и запрете дорожных знаков

С момента перехода конфликта в активную фазу украинская сторона последовательно наращивает усилия, направленные на формирование у международного сообщества негативного восприятия России. Ключевым инструментом в этой информационной кампании стали целенаправленно распространяемые дезинформационные сообщения, которые вбрасываются через социальные сети и мессенджеры, сообщил inkazan.ru.

Фейк об отключении интернета и «Татарнете»

В конце апреля на электронные почты средств массовой информации Республики Татарстан поступило письмо. Отправителем значилась пресс-служба министерства цифрового развития республики. В послании утверждалось, что с 1 мая доступ к глобальной Сети на территории региона якобы полностью прекратится. Вместо интернета, как следовало из письма, будет внедрена некая «региональная защищенная сеть „Татарнет“».

«К письму, отправленному с почтового ящика Gmail, что уже не свойственно татарстанским министерствам, прилагалась якобы копия распоряжения кабинета министров Татарстана и информационная листовка о "Татарнете". Впрочем, сам документ в открытом доступе найти не удалось», — говорится в статье Inkazan.

Фейк о запрете желто-синего знака «Пешеходный переход»

Следующий вброс произошел уже в начале мая. На этот раз дезинформаторы использовали имя врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану. Письмо снова пришло с адреса на Gmail. Содержание касалось дорожных знаков: утверждалось, что вариант знака «Пешеходный переход», выполненный в желто-синей цветовой гамме, якобы запрещается к применению на территории республики.

Авторы поддельного документа объясняли запрет тремя причинами: нежелательная ассоциация, подрыв общественного спокойствия и формирование неверных визуальных ориентиров у участников дорожного движения.

«Однако в этот раз создатели фейка обошлись обычной листовкой, сделанной "на коленке" — без поддельных указов и распоряжений. И снова письмо получили десятки СМИ Татарстана», — отмечено в статье Inkazan.

