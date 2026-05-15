В Лобне прокуратура проверила законность формирования права собственности на землю в границах ООПТ

Прокуратура города Лобни провела проверку законности формирования права собственности на земельный участок, который находился в границах особо охраняемой природной территории федерального значения «Озеро Киево и его котловина». Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Площадь земли составила 1,2 тыс. кв. м, ее незаконно передали в частную собственность, что повлекло ограничение прав неопределенного круга лиц на свободный доступ к территории. Прокуратура направила в суд иск об истребовании объекта в собственность РФ, данные требования были удовлетворены.

