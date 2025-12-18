Новогодний сюр: лысый Рокер‑Дед Мороз и Снегурочка‑Санта с гиалуроновыми губами — что предлагают аниматоры

Жители Кемерова выкладывают в Сеть объявления с предложением провести новогодний праздник. Некоторые подходы к организации удивляют своим нестандартным подходом: ростовые куклы Снегурочки с гиалуроновыми губами в коротком платье в стиле Санта Клауса и Дед Мороз на лимузине, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в объявлении с ростовой куклой фигурирует и Дед Мороз. На фото главный волшебник помещен за решетку. Рядом стоят ангел и бес. Цена театрализованного представления не указана. Дед Мороз, который приезжает на лимузине, приглашает всю семью на автомобильную прогулку. На протяжении получаса машина будет ездить по улицам Кемерова.

По данным издания, артисты Кемерова готовы показать клиентам борьбу Деда Мороза и Гринча. Заказ зарубежного героя — дополнительная опция, которую оценили в 500 руб. При желании горожане могут пригласить лысого дедушку Рокера, который нарядился в костюм главного волшебника. 15 минут выступления стоят 5 тыс. руб.

По информации издания, еще одна услуга — аренда костюмов. Например, на большую компанию можно взять костюмы динозавров.

Ранее сообщалось, что в Великий Устюг из парков Подмосковья отправят более 7 тыс. писем.