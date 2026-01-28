Кто рулит в мире ИИ: портрет пользователя агрегаторов нейросетей

Аналитики Yota зафиксировали рост интереса к агрегаторам нейросетей за 2025 год в два раза, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, агрегаторы нейросетей — платформа, где пользователям разрешено без отдельной регистрации на каждом сервисе искусственного интеллекта оценивать его преимущества и недостатки. Аналитики оценили востребованность агрегаторов среди жителей разных регионов и сделали некоторые выводы.

По данным аналитиков, аудитория подобных сервисов в Кемерове имеет гендерный перевес в сторону мужчин. Их представители формируют большинство пользователей — 53%. Женская аудитория, хоть и незначительно, но уступает, составляя 47% от общего числа.

По информации аналитиков, активнее всего пользуются агрегаторами пользователи в возрасте от 26 до 35 лет. Менее активно создают контент россияне в возрасте от 36 до 45 лет. Крайне редко открывают агрегаторы нейросетей молодые люди в возрасте 14 до 20 лет, а также представителей старшего поколения. Доля каждой категории населения составила ниже 10%.

