Россиянки выбирают своим врачом ChatGPT: чем опасно лечение у ИИ

Российская туристка на Бали заболела после встречи с крысой. После безрезультатных попыток врачей вылечить девушку, ей стало легче лишь после советов нейросети, которая поставила совсем иной диагноз. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем может быть опасна консультация у ИИ.

По данным СМИ, после встречи с грызуном кожа у туристки стала очень чувствительной, и каждое прикосновение вызывало сильную боль. Кроме того, у девушки то отказывали ноги, то возникала заложенность ушей. Несмотря на лечение капельницами в местных больницах, состояние туристки ухудшалось. Отчаявшись, она обратилась за помощью к ChatGPT, который диагностировал у нее крысиный тиф, в то время как индонезийские врачи предполагали лихорадку денге. Нейросеть порекомендовала антибиотики, и, к удивлению, через несколько дней состояние пациентки стало улучшаться, что подтвердили анализы.

По словам врача-инфекциониста, опасность крысиных тифов заключается в риске поздней диагностики.

«Без своевременной антибактериальной терапии заболевание может приводить к поражению сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и длительному восстановлению. При этом правильное лечение действительно основано на применении антибиотиков, но их выбор и дозировка должны определяться врачом после очного осмотра и лабораторного подтверждения», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом искусственный интеллект, по словам врача, может быть полезным вспомогательным инструментом для анализа информации, однако он не способен заменить клиническое мышление врача, оценку эпидемиологического анамнеза и осмотра пациента.

«Самостоятельная постановка диагноза и подбор лечения с помощью нейросетей опасны — ошибка может привести к ухудшению состояния, развитию осложнений и потере времени. ИИ не несет юридической ответственности за рекомендации. Поэтому при любых симптомах инфекционного заболевания, особенно после поездок в эндемичные регионы, единственно верным решением остается обращение к врачу», — заключила Турская.

