Кто следующий: топ чиновников, которых задержали в октябре по подозрению во взяточничестве

В Новосибирске на протяжении октября были задержаны чиновники, которых подозревают во взяточничестве, сообщил atas.info.

По информации издания, общественное внимание привлекло задержание бывшего заместителя начальника городского департамента земельных и имущественных отношений Вячеслава Зарубина. Сотрудники правоохранительных органов назначили экспертизу. Она показала, что чиновник продал земельный участок, который принадлежит муниципалитету, на 74 млн руб. дешевле, чем участок стоит на самом деле. Сделку оформили без проведения торгов.

По данным издания, начальника отдела закупок управления по демографической политике Юрия Двойцева, который ранее занимал должность судьи, подозревают в реализации незаконной схемы. Предположительно, чиновник был в сговоре с одним из крупных застройщиков. Вместе они приобретали по завышенной цене жилье для детей-сирот.

«Ущерб бюджету, по данным следствия, составил более 23 млн руб.», — сообщил atas.info.

По информации издания, в октябре также задержали бывшего директора Управления капитального строительства Константина Ашифина. Предполагается, что чиновник получил вознаграждение в размере 300 тыс. руб. за заключение договоров на условиях, лояльных для одного из коммерсантов.

