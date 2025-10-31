Взятки, подкуп и арест: материалы дела экс-замгубернатора ХМАО переданы в суд

Расследование дела бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова завершено, сообщил muksun.fm со ссылкой на СКР по ХМАО. Редакция издания напомнила, с чем связаны подозрения в превышении должностных полномочий и получении взятки не менее 7,5 млн руб.

По информации издания, до начала расследования Алексей Шипилов считался в регионе одной из самых влиятельных фигур. Его задержали после обыска в доме. Согласно версии следствия, политик получал взятки. Бывший первый замгубернатора Югры заявил, что деньги ему подбросили.

По данным издания, во время расследования у сотрудников появлялись новые вводные, позволяющие рассматривать дело по разным статьям. Предположительно, Шипилов превышал должностные полномочия. В СИЗО экс-замгубернатора находился практически семь месяцев.

По информации издания, во время пребывания в СИЗО сторона защиты неоднократно предпринимала попытки изменить меру пресечения. Алексей Шипилов заявлял, что его семья оказалась в бедственном состоянии из-за накопившихся долгов. Он также отмечал, что суд проявляет необъективность. В сентябре суд принял решение об изменении ранее избранной меры пресечения.

По данным издания, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что обещание «решать проблемы» привело российского экс-чиновника к девяти годам строгого режима.