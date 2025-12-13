Кто теперь владеет квартирой Ларисы Долиной? Раскрыто имя нового собственника

Ознакомившись с официальными данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), журналисты РИА Новости установили текущего владельца апартаментов в центре Москвы, фигурирующих в деле о масштабном мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной.

Согласно реестру, собственником объекта числится Полина Лурье. Из документов следует, что она приобрела недвижимость в июне 2024 года по стандартному договору купли-продажи. Примечательно, что до этой сделки квартира на протяжении более чем 19 лет находилась во владении одного и того же лица, что указывает на длительный период стабильного владения, прерванного недавними событиями.

По информации издания, летом 2024 года Лариса Долина публично заявила, что стала жертвой изощренной преступной группы. По словам артистки, злоумышленники в течение четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление. Под предлогом защиты ее капитала от мифических угроз они убедили певицу сначала продать элитную недвижимость, а затем — перевести все вырученные средства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут 72-летнюю пенсионерку, выселенную из собственной квартиры новыми владельцами.