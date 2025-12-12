В Подмосковье ищут 72-летнюю пенсионерку, выселенную из собственной квартиры новыми владельцами

В подмосковных Люберцах разворачивается драма, в которой переплелись мошенничество с недвижимостью, жестокость и загадочное исчезновение. Полиция, волонтеры и соседи ищут 72-летнюю Галину Егоровну, которую новые владельцы ее бывшей квартиры выбросили на улицу, а затем ее увез неизвестно куда бывший квартирант, лишивший женщину жилья, пишут в Telegram-каналах.

По информации источников, конфликт достиг апогея на этой неделе. Новые собственники, получившие права на квартиру, применили циничную схему для выселения прежней владелицы. У пенсионерки вырвали из рук мобильный телефон и выкинули его в подъезд. Когда Галина Егоровна вышла на поиски, дверь захлопнули, срочно вызвали слесаря и поменяли замки. Все личные вещи, мебель и домашних животных женщины оказались выброшенными у подъезда.

Ранее к женщине уже приходили социальные работники, предлагая место в учреждении, но она отказалась, не желая бросать своих питомцев — кошку Дашу и собаку Роксану. Сейчас животным помогают соседи: кошку взяли на временное содержание, а для собаки собирают деньги на передержку.

Ситуация приобрела новый тревожный поворот, когда, по словам соседей и волонтеров, бывший арендатор по имени Георгий, который и является виновником потери жилья, увез растерянную пенсионерку в неизвестном направлении. Текущее местонахождение Галины Егоровны он отказывается раскрывать, а все ее пожитки так и остаются на улице.

История лишения женщины квартиры тянется с 2002 года, когда она из доброты прописала у себя квартирантов. Со временем те смогли оформить жилье в свою собственность. Администрация Люберецкого района уже готова предоставить пострадавшей временную квартиру на период разбирательств. Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего на предмет состава преступления.

Ранее сообщалось, что заслуженная пианистка РФ пытается применить «схему Долиной» и вернуть квартиру.