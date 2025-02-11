«Кто за нас заступится?»: жена осужденного охранника рассказала, как он спас детей

«Судья не слушала меня. Я пыталась сказать, что погибший дебоширил, и выхода-то особо не было у Павла Борисовича», — рассказала супруга осужденного охранника.

По данным издания, мужчине назначили 5,5 лет строгого режима. Он работал охранником в детском лагере. В августе на территорию ворвался пьяный нижегородец, который пришел выяснять отношения с бывшей супругой. Мужчина вел себя агрессивно. Охранник-пенсионер ударил дебошира трубой по голове. Незваный гость покинул территорию лагеря. Его тело было обнаружено неподалеку в кустах. Против охранника возбудили дело.

Издание провело опрос, согласны ли жители региона с решением суда. 97% считают решение несправедливым. В голосовании участвовало 880 человек. На защиту охранника встали нижегородские юристы, омбудсмен и политики. Россияне подписывали петицию.

«Слишком мало деталей, чтобы вот так легко решать судьбу человека», — отметил в комментариях пользователь Сети Влад.

Супруга охранника рассказала, что напавший имел проблемы с употреблением запрещенных препаратов. С бывшей женой он не проживал вместе, регулярно ее избивал и вел аморальный образ жизни. Семье охранника предстоит выплатить женщине 500 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

«Она с синяками ходила, жила с другим мужчиной, как мне рассказывали. Ну какой может быть логический моральный вред у нее?» — удивляется нижегородка.

Светлана рассказала, что ее поддерживает много людей. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встал на сторону охранника. Дело получило резонанс среди общественности.

«Приговор был уже заранее готов, видимо. Он — простой пенсионер, я — простой социальный работник, адвокат у нас бесплатный — а что бы и не вынести? Кому-то звездочки получить. А почему бы нет? Кто за нас заступится?» — говорит собеседница NewsNN.

Светлана переживает, что ее 70-летнему мужу может стать плохо в колонии. Дома женщина следила за его давлением и ухаживала за ним. Адвокат пенсионера намерен подать апелляцию и обжаловать приговор Балахнинского районного суда.

Ранее сообщалось, что защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания из-за онкологии.