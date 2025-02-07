Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания из-за онкологии

Адвокаты соучастника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова просили освободить своего подзащитного от отбывания наказания по состоянию здоровья. Однако суд отказал им в этой просьбе.

Кадыров на заседании в кассационном суде сообщил, что у него «вторая стадия рака». Фургал пояснил, что Кадыров болен раком легкого.

10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил Марата Кадырова, экс-инспектора службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске, к 9,5 года лишения свободы.

Апелляционные и кассационные суды подтвердили первоначальный приговор.

Назначенное Кадырову наказание признано справедливым и соответствующим целям части 2 статьи 43 УК РФ, оно не может быть отменено по состоянию здоровья, так как в материалах дела нет объективных данных о том, что он не может отбывать наказание, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура взыскала с экс-губернатора Фургала 8,5 млрд руб. в пользу государства.