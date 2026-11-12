На Земле почти не осталось дикой природы, но ученые нашли два нетронутых острова

Daily Mail: два почти нетронутых человеком острова нашли в Тихом океане

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Ученые изучили два удаленных небольших острова в Тихом океане и пришли к выводу, что их экосистемы почти не затронуты человеком, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Marine Science. Речь идет об атоллах (островах, окружающих лагуну) Бикар и Бокак возле Маршалловых Островов.

В 2023 году исследователи изучили местные растения, морских птиц, черепах, коралловые рифы и рыб. Для этого они использовали погружения с аквалангом, подводные камеры и небольшой подводный аппарат.

Ученые нашли 15 колоний морских птиц, сотни групп рифовых и глубоководных рыб, а также крупных хищников, включая акул. Два обнаруженных вида могут оказаться неизвестными науке.

Атоллы при этом заметно отличаются. На Бикаре ученые нашли 132 места гнездования зеленых морских черепах, а на Бокаке оказалось больше рифовой рыбы и кораллов.

Исследователи считают эти места редким примером того, как выглядят здоровые тропические экосистемы при минимальном влиянии человека.

Однако полностью защищенными они не являются. Потепление океана, обесцвечивание кораллов и повышение уровня моря могут изменить даже такие удаленные участки природы.

иностранная пресса

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