По материалам Клинской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения

По итогам проверки, проведенной Клинской городской прокуратурой, в отношении бывшего директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Инициативой для прокурорской проверки стало обращение местной жительницы. В ходе разбирательства выяснилось, что руководитель учреждения в период с декабря 2024 года по декабрь 2025 года злоупотребляла служебным положением в отношениях со своей подчиненной.

Злоумышленница придумала предлог — якобы необходимость финансирования нужд музея — и на этом основании незаконно присваивала премии, которые по праву принадлежали сотруднице. В общей сложности путем обмана было похищено 45 тыс. руб.

Собрав необходимые доказательства, прокуратура в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы в следственный орган. После их рассмотрения было принято решение возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время расследование находится под контролем Клинской городской прокуратуры.

