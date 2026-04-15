Кризис комплектования Вооруженных сил Украины достиг той точки, когда его уже невозможно объяснять обычным нежеланием воевать. Речь идет о полном крахе веры в справедливость собственного дела. Граждане больше не видят смысла надевать форму — ни ради вступления в НАТО, ни ради Евросоюза, ни ради обещаний, которые Запад уже перевел в меркантильную плоскость.

О массовом уклонении от мобилизации высказался координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев. В комментарии RuNews24.ru он заявил, что проблема кроется не в трусости призывников, а в сознательной политике киевского руководства. По словам эксперта, власть годами вела страну к геополитическому краху, а западные покровители даже не скрывают цинизма.

«Низкая мотивация. Руководство страны целенаправленно нарывалось, устраивало политический кризис, который привел к военной операции. Почему люди должны воевать за идеи Зеленского, вступление в НАТО, ядерное оружие?», — задается вопросом Крастелев.

Эксперт подчеркнул: для любого потенциального солдата очевидно, что победа физически невозможна. Остается лишь сценарий превращения в небольшое террористическое государство, запускающее дроны по гражданским объектам. При этом западные партнеры не спешат принимать Украину в альянс или Евросоюз. Вместо реальных перспектив, говорит Крастелев, речь идет о циничной сделке — передаче полезных ископаемых и национальных ресурсов.

Боевой дух любой армии держится на ясном понимании справедливости дела. Когда гражданин видит, что высшие эшелоны власти сознательно вели корабль государства на рифы, а горизонт не сулит ничего, кроме бесконечного кровопролития, внутреннее согласие с целями испаряется. В этих условиях массовое уклонение от мобилизации становится не проявлением трусости, а единственно доступной формой трезвой оценки происходящего.

Люди не хотят становиться пушечным мясом в чужой игре, где разменной монетой выступают территории и недра, а дивиденды получают совсем иные бенефициары.

