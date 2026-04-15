В Подмосковье с начала года в единый контакт-центр по вопросам ветеринарии поступило более 9 тыс. звонков
В Подмосковье с начала 2026 года в единый контакт-центр по вопросам ветеринарии поступило более 9 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В среднем операторы обрабатывают от 50 до 120 звонков в день, помогая владельцам животных по самым разным вопросам: от содержания и ухода за питомцами до оформления ветеринарных документов и поиска ближайшей государственной ветклиники», - отметили в ведомстве.
Номер телефона контакт-центра: 8 (495) 668-01-25. Звонки принимаются круглосуточно. Сначала поступающие звонки обрабатывает голосовой помощник – робот «Вита». В случае необходимости он переводит звонок на оператора.
Чаще всего жителей интересуют вопросы регистрации и вакцинации питомцев, записи на прием, оформления документов для перевозки, действий при укусах животных.
