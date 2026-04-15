Народная программа: капремонт 26 мостов проведут в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году в рамках Народной программы «Единой России» капитально отремонтируют 27 мостовых сооружений. В 2025-м по наказам жителей работы провели на 17 таких объектах.

К сентябрю введут в эксплуатацию два моста в Серпухове – в деревнях Бутурлино и Лукино. На обоих объектах работы ведутся в ускоренном темпе. В Бутурлино уже смонтировали локальные очистные сооружения к ливневой канализации, укрепляют откосы и скоро приступят к бетонным работам. В Лукино смонтировали пролетные строения на опорах над ж/д и строят армогрунтовую стену.

«Переправа нужна для всего Серпухова, потому что эта артерия связывает не только поселения округа, но еще дает выезд на Симферопольское шоссе, соединяя южное Подмосковье с региональными дорогами», – отметил председатель Общественной палаты Серпухова Павел Михайлюк.

В Дмитрове по наказам жителей реконструируют Рогачевский мост через канал имени Москвы. Его протяженность составляет 210 метров. Сейчас здесь ведутся работы по монтажу металлоконструкций на пролетное строение. Реконструкция идет в соответствии с графиком. Степень строительной готовности объекта составляет более 50%.

«После открытия движения здесь будет четыре полосы, а новый путепровод через железную дорогу избавит город от хронических заторов. Водители смогут экономить до 40 минут в пути. Завершение всех работ запланировано на 2029 год», - рассказал глава округа Михаил Шувалов.

Как отметил депутат Госдумы Александр Коган, качество и безопасность дорог в Подмосковье является одной из ключевых задач «Единой России», реализуемых по Народной программе.

«В 2026 году в Московской области планируется завершить капитальный ремонт 31 путепровода, включая 26 мостов и один наплавной мост», - сообщил депутат.

В целом по Народной программе в Подмосковье за неполные пять лет построили и реконструировали 55 автодорог областного и муниципального значения общей протяженностью около 8 тыс. км. В 2026 году работы проведут еще более чем на 1,5 тыс. объектов: более 600 км региональных и свыше 700 км – муниципальных.