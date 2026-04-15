Россиянин превратил крестный ход у храма в Хэллоуин и отправился в спецприемник

Пасхальный крестный ход у храма в поселке Михайловский Куркинского района превратился в сцену из фильма ужасов, пишет «ТУЛАСМИ» . Причиной стал 34-летний житель Тулы, который надел маску с демоническим ликом и начал выкрикивать религиозные приветствия, нарушая торжественное шествие.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, неадекватное поведение мужчины в маске вызвало резкое недовольство как прихожан, так и священнослужителей. Верующие прервали молитву и обратились в полицию. Правоохранители незамедлительно прибыли на место, задержали хулигана и изъяли его зловещий маскарадный аксессуар.

В отделе полиции мужчина полностью признал вину. Он публично извинился за содеянное, однако это не повлияло на решение суда. В отношении туляка составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Мировой суд назначил нарушителю наказание в виде трех суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что фото кулича с дилдо довело блогершу до уголовного дела в Петербурге.