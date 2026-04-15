День экологических знаний: более 200 мероприятий за год в Подмосковье

15 апреля отмечается День экологических знаний — праздник, который появился в 1992 году на конференции ООН. Его главная цель — повышать экологическую грамотность населения и воспитывать бережное отношение к природе.

Министерство экологии и природопользования Московской области активно продвигает современные форматы экопросвещения. Так, Ярмарка экологических проектов проводится уже 6-й год подряд и с каждым сезоном привлекает все больше участников с оригинальными инициативами в сфере охраны окружающей среды.

В настоящий момент идет прием заявок на очередную Ярмарку — организаторы продолжают отбор идей, который завершится 26 апреля. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, еще есть время, чтобы предложить собственный экологический проект и внести вклад в развитие региона.

Значительных успехов удалось достичь и в работе с муниципалитетами. За текущий год в разнообразных экологических акциях приняли участие свыше 270 тыс. жителей Подмосковья. Это наглядно демонстрирует растущий интерес граждан к вопросам сохранения природы и устойчивого развития.

Виталий Мосин подчеркнул, что ведомство не планирует снижать темпы. В 2026 году запланированы новые уникальные мероприятия, нацеленные на повышение вовлеченности населения в экологические инициативы.

