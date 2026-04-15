Рекорд вопреки санкциям: россияне хлынули в Японию в марте, число туристов взлетело на 26%

Российские туристы, несмотря на геополитические бури, в марте этого года установили абсолютный рекорд по посещаемости Японии. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По данным Национальной туристической организации страны, число соотечественников, побывавших в Стране восходящего солнца, достигло 23,7 тысячи человек. Это на 25,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вопреки всем ограничениям, россияне нашли способы добраться до сакуры и суши. Свой вклад внесли диверсификация стыковочных рейсов и прибытие круизных лайнеров. То есть схема «Москва — Стамбул — Токио» работает как часы, невзирая на запреты. При этом общий турпоток в Японию в марте тоже обновил исторический максимум — 3,62 миллиона гостей, что на 3,5 процента выше прошлогодних показателей.

Ранее эксперт назвала 5 машин, которые намного выгоднее везти из Китая.