На остановках и знаках в 11 округах Московской области ликвидировали незаконную рекламу и граффити

В Подмосковье завершили работу по очистке остановок и дорожных знаков от незаконной рекламы и граффити. Мероприятия прошли в 11 округах после того, как специалисты Мосавтодора обследовали 16 региональных дорог, — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Комплексная уборка затронула остановочные павильоны в разных уголках региона. В частности, вандальные надписи удалили с остановок на 46‐м км Каширского шоссе в Домодедове, в поселке городского типа Красково городского округа Люберцы. В округе Подольск привели в порядок павильоны на улице Объездная дорога в поселке Сосновый Бор и на улице Академика Горячкина в поселке Подольской машинно‐испытательной станции.

Несанкционированную рекламу ликвидировали в нескольких локациях сразу. Среди них — деревня Граворново муниципального округа Истра и село Юрасово городского округа Воскресенск, где очистили остановку на улице Центральной. Работы провели и в Лосино‐Петровском: здесь избавились от нелегальных объявлений на павильоне улицы Первомайской. В городском округе Щелково привели в порядок павильон в деревне Гребнево. Не осталась в стороне и территория Богородского округа: специалисты обработали остановки на Бисеровском шоссе в поселке Рыбхоз, на улице Центральной в деревне Новое Подвязново и на улице Ленина в селе Кудиново.

Значительное внимание уделили и состоянию дорожных знаков. Например, с объектов на улице Центральной в Балашихе, а также на проспекте Мира, улице Полевой и Московской во Фрязине удалили рекламные объявления. От граффити очистили знаки на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.