Ирина Фаевская рассказала, как многодетные родители могут получить бесплатную юридическую помощь

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок предоставления многодетным родителям бесплатной юридической помощи. С таким вопросом к ней обратилась жительница Наро-Фоминска.

Фаевская напомнила, что родители, имеющие трех и более детей, могут получить бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он обучается по очной форме.

Для получения бесплатной юридической помощи можно обратиться

в Государственное юридическое бюро по Московской области. Оно находится в Красногорске по адресу: б-р Строителей, д. 4, стр. 1. Контактные телефоны: 8 (929) 540-08-68; 8 (498) 602-32-32 доб. 50416). Специалисты проводят и выездные приемы. Ознакомиться с их графиком можно здесь.

Списки адвокатов представлены на официальном сайте Адвокатской палаты Подмосковья в разделе «Гражданам». Там же представлена информация о центрах оказания бесплатной юридической помощи в каждом округе.

