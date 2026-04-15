Ученые МФТИ разработали нейросеть для прогнозирования поведения нефти: расчеты за секунды вместо месяцев

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новую технологию, способную значительно повысить эффективность нефтедобычи. Как проинформировали в пресс-службе вуза, созданная модель на основе машинного обучения позволяет с высокой долей вероятности предсказывать поведение нефти в различных условиях, сообщил REGIONS.

В основе разработки лежит расчет межфазного натяжения между нефтью и соленой водой. Этот параметр, поясняют специалисты, является одним из ключевых при добыче «черного золота». Раньше для его определения требовались длительные и дорогостоящие лабораторные исследования, которые могли растягиваться на месяцы. Новая система, по данным ученых, справляется с этой задачей за считанные секунды.

«Чтобы эффективно добывать нефть, нужно тратить время на подбор оптимальной солености воды и учитывать состав газа для конкретного месторождения. Наша модель существенно ускорит этот процесс», — рассказал исполнительный директор Центра вычислительной физики МФТИ Николай Кондратюк.

Созданная модель учитывает сразу множество факторов: химический состав нефти, температуру, давление, содержание растворенных газов и солей в воде. Такой комплексный подход обеспечивает точность прогноза на уровне около 90%, что существенно выше показателей существующих на сегодня методов. Это позволяет инженерам заранее подбирать оптимальные параметры для добычи и моделировать процессы, которые в лабораторных условиях воспроизвести крайне сложно.

Собранную информацию, уточнили в МФТИ, использовали для обучения еще одного алгоритма. Эта нейросеть, по заверениям разработчиков, обеспечивает еще более высокую степень точности вычислений. На данный момент созданная технология уже внедрена в программный комплекс «Цифровой керн», который служит для виртуального исследования нефтеносных коллекторов.

Как подчеркивают представители вуза, их система крайне актуальна для передовых способов добычи, включая методы с использованием нагнетания двуокиси углерода в скважину. В планах исследователей — доработать модель для более сложных категорий углеводородов и продолжить научную работу по этому направлению.

«Оказалось, что соли и растворенные газы влияют на натяжение сильнее всего. Газы накапливаются на границе нефти и воды и за счет этого снижают его. Чем легче газ, тем заметнее его влияние», — поделился младший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ Борис Никитюк.

