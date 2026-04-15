В Можайском округе появится завод детских молочных смесей мощностью 15 тыс. тонн в год

В Можайском муниципальном округе стартует реализация масштабного инвестиционного проекта. Подмосковная компания получила разрешение на возведение современного производства адаптированных детских молочных смесей — альтернативы грудному вскармливанию. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Планируемая мощность предприятия достигнет 15 тыс. тонн продукции ежегодно. Такой объем выпуска позволит не только удовлетворить часть внутреннего спроса на специализированное детское питание, но и заметно расширить ассортимент качественных отечественных продуктов в этой категории.

Экономическая значимость инициативы подчеркивается масштабом финансовых вложений: общий объем инвестиций составит 15 млрд руб. Эти средства пойдут на создание высокотехнологичного производства с соблюдением самых строгих стандартов безопасности и качества, применяемых к продуктам для самых маленьких потребителей.

Социальный эффект от запуска завода тоже будет ощутимым: предприятие обеспечит 175 новых рабочих мест для жителей Можайского округа.

На текущий момент проект успешно миновал ключевую подготовительную фазу: специалисты завершили комплексное проектирование будущего комплекса и получили все требуемые разрешительные документы для начала строительных работ. Согласно утвержденному графику, промышленное производство планируют запустить в 2028 году.

