«Куда тебе уже, в твои годы пора отдыхать»: почему общество обесценивает старость и как на это отвечать

С возрастом люди все чаще ловят себя на мысли, что собеседники смотрят на них свысока. «Дедуль, как самочувствие?», «Бабушка, вам помочь?», «В твои годы пора отдыхать», «Куда тебе уже», «Сейчас другие времена, ты ничего не понимаешь» — эти фразы звучат как приговор. Они не просто обижают, они обесценивают человека, его опыт, его жизнь. Статистика фиксирует: один из шести граждан старше 60 лет регулярно ощущает на себе неуважительное отношение. Психолог Елена Морганюк объяснила REGIONS, почему это происходит и как перестать быть жертвой.

«Возрастные стереотипы настолько глубоко укоренились в обществе, что многие даже не замечают, как обесценивают пожилых людей. Фразы, сказанные якобы из добрых побуждений, на самом деле формируют у человека иррациональное чувство стыда за свой возраст. Ему начинают казаться, что он уже не нужен, не интересен, не способен на новые свершения», — объясняет Елена Морганюк.

Как выглядит возрастная несправедливость

Специалисты называют это явление эйджизмом. У него много лиц. Вот самые частые.

С человеком говорят как с ребенком. Снисходительный тон, навязчивая опека, вопросы о самочувствии, которые никто не задавал. При этом реальной помощи не предлагают — просто демонстрируют свое превосходство.

Опыт пожилого человека игнорируют. Его мнение не берут в расчет только потому, что он «из другого времени». Фраза «ты ничего не понимаешь» стала классикой неуважения.

Внешность становится поводом для колкостей. «Вот бы тебе похудеть», «А ты еще красишься?», «В твои годы уже не до нарядов» — подобные замечания звучат часто и бьют больно.

Способности принижают заранее. Считается, что пожилой человек не разберется в телефоне, не освоит компьютер, не поймет, о чем говорят молодые. Даже не попробовав, ему выносят вердикт: не справится.

Ему навязывают «спокойную» жизнь. Бесконечные советы «не напрягаться», «сидеть дома», «не рисковать» — это не забота, а способ лишить человека ощущения, что он еще жив.

«Самое коварное в этих установках — они начинают работать изнутри. Человек сам начинает верить, что он действительно старый, беспомощный, ни на что не годный. Формируется так называемая „выученная беспомощность“. Он перестает пытаться, боится начинать новое, замыкается в четырех стенах. А это прямой путь к депрессии и социальной изоляции», — комментирует Елена Морганюк.

Откуда взялось презрение к старости

Причина проста и цинична: общество одержимо молодостью. Реклама, глянец, телешоу, блоги — все кричат о том, что молодой — значит успешный, красивый, энергичный. А старый — это болезни, немощь, бесполезность. Этот стереотип въелся в сознание, но он ложный.

На самом деле люди старшего поколения — носители мудрости, терпения, колоссального жизненного опыта. Многие из них работают, путешествуют, творят, учатся новому. Им мешают не годы, а чужие предрассудки.

«Общество теряет колоссальный ресурс, когда обесценивает пожилых. Их опыт, знания, способность видеть ситуацию в перспективе — это то, чего часто не хватает молодым. Нам нужно учиться не разделять поколения, а объединять их. Уважение не зависит от возраста», — подчеркивает психолог.

Как перестать терпеть неуважение

Елена Морганюк дает пять советов.

Первый: не примеряйте чужое хамство на себя. Обидчик говорит о себе, а не о вас. Его колкости — от невежества, зависти или глупости. Не берите это в душу.

Второй: отвечайте коротко и жестко. «Мне неприятен такой тон», «Я не спрашивал совета», «Не оценивайте мой возраст». Спокойная фраза часто ставит хамоватого собеседника на место.

Третий: ищите своих. Общайтесь с теми, кто разделяет ваши интересы, независимо от возраста. Клубы, кружки, лекции, онлайн-сообщества — чем шире круг общения, тем меньше вы зависите от мнения отдельных невоспитанных людей.

Четвертый: продолжайте расти. Новые навыки, хобби, знания — лучшее лекарство от ощущения ненужности. Иностранный язык, компьютер, рисование, танцы. Вы удивитесь, как много вам по силам.

Пятый: гордитесь своим возрастом. Ваши годы — это ваше богатство. Вы многое пережили, многое умеете, многое поняли. Начните с уважения к себе — и окружающие подтянутся.

«Самое главное — не позволять чужим стереотипам управлять вашей жизнью. Вы имеете полное право выглядеть, чувствовать и поступать так, как считаете нужным, независимо от цифры в паспорте. И помните: уважение к себе начинается с вас самих. Если вы не будете стыдиться своего возраста, никто не сможет пристыдить вас», — заключает психолог Елена Морганюк.

