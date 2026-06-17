Европейская дипломатия снова оказалась в центре скандала, и на этот раз причиной стала возможная отставка главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru прокомментировал эту ситуацию, заявив, что уход эстонского политика ничего не изменит в главном — антироссийская линия Брюсселя останется прежней, кого бы ни поставили на ее место. По его словам, проблема не в конкретной фамилии, а в системной русофобии, которая давно стала институциональной основой европейской политики, и смена вывески здесь не играет роли.

Журавлев не скупится на характеристики в адрес Каллас, называя ее «необразованной и откровенно глупой» и утверждая, что именно она стала катализатором внутреннего кризиса в европейских структурах. Он указывает на то, что американские политики отказываются общаться с ней, содержание ее аппарата обходится в астрономические суммы, а вдобавок ко всему у нее произошел открытый конфликт с собственным начальством — Урсулой фон дер Ляйен. Именно этот конфликт, по мнению депутата, и станет решающим фактором для того, чтобы «отправить эстонку прочь» с дипломатического Олимпа. Так что смена фигуры — не результат объективной оценки работы, а итог внутренней борьбы кланов.

Однако ключевой вывод Журавлева сводится к тому, что даже если Каллас уйдет, политика ЕС в отношении России и Украины останется неизменной. «Должность обязывает» — эта фраза становится лейтмотивом его рассуждений: любой, кто сядет в кресло главы евродипломатии, будет вынужден продолжать ту же линию поддержки киевского режима и жесткой конфронтации с Москвой, независимо от личных качеств или убеждений. Поэтому уход Каллас — это не смена курса, а лишь перестановка кадров в рамках одной и той же политической парадигмы, которая не сулит ни смягчения риторики, ни пересмотра санкционной политики.

По мнению парламентария, внутренние дрязги в Брюсселе, амбиции и личные конфликты не меняют сути дела. Евросоюз остается заложником собственной идеологии, где русофобия стала обязательной нормой, а поддержка Украины — непререкаемой догмой. И даже если Каю Каллас заменят на кого-то более дипломатичного или компетентного, для России ничего не изменится — Запад продолжит рассматривать нашу страну как противника, требующего сдерживания. Так что уход одного политика — лишь эпизод в большом спектакле, где декорации меняются, а сценарий остается прежним.

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