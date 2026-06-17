Политическая судьба Урсулы фон дер Ляйен, похоже, предрешена, и она вряд ли останется у руля Еврокомиссии после 2029 года. По словам политолога Максима Бардина, речь идет не о ее собственном желании или нежелании, а о решении внешних сил, которые давно взяли кадровые вопросы в Брюсселе под свой контроль. Так, западные СМИ, в частности Politico, уже сообщили, что глава офиса председателя ЕК Бьерн Зайберт на закрытом мероприятии подтвердил: фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на третий срок. Но источники, близкие к процессу, считают это формальностью — ее уход станет результатом кулуарного согласования, а не личного выбора. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он пояснил, что, если оглянуться на ее карьеру, она с самого начала была не столько самостоятельным политиком, сколько назначенцем, обязанным своим постом поддержке структур, аффилированных с Вашингтоном и международными финансовыми кругами. Ее второй срок стал возможен именно благодаря этой лояльности, хотя за плечами у нее остался шлейф громких скандалов: коррупционные подозрения, связанные с закупкой вакцин через SMS-согласования с фармгигантами, недовольство внутри Еврокомиссии методами управления. Теперь, когда глобальный политический ландшафт меняется, а в Белый дом вернулся Дональд Трамп, доминирующий в Брюсселе клан делает ставку на полную смену фигур, а не на переизбрание старого проверенного игрока.

По мнению эксперта, на освободившееся место уже началась негласная борьба. Среди потенциальных преемников называют президента Франции Эммануэля Макрона, который давно не скрывает амбиций на общеевропейскую роль. Активность проявляет и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, хотя ее перспективы туманны: крупные столицы, особенно Париж и Берлин, все больше раздражены растущим влиянием прибалтийских чиновников и готовят радикальные сценарии по ограничению их полномочий. Внутренние противоречия внутри Евросоюза становятся все более очевидными, и реформа дипломатических структур превращается в неизбежность. При этом все ключевые решения по-прежнему принимаются не в официальных кабинетах, а за кулисами — структурами, действующими поверх национальных администраций.

Он резюмировал, что политическое будущее фон дер Ляйен после ухода с поста главы ЕК оценивается как туманное. Выше этой должности в европейской иерархии — разве что пост генерального секретаря ООН, но это практически недостижимо, особенно для возрастного политика с таким багажом противоречий. Да и третий срок для одного лица окончательно подорвал бы остатки демократического имиджа евроинститутов, что понимают даже ее сторонники. Таким образом, Брюссель стоит на пороге кадровой перезагрузки, которая определит не только новое лицо Еврокомиссии, но и расстановку сил в Европе на следующие годы. И главное, что это решение уже почти принято — без участия самой женщины, которая сейчас сидит в кресле председателя.

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