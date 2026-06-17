Гарри и Меган возвращаются в Британию: простит ли их король после мемуаров и оскорблений?

В июле младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри вернется в Великобританию с женой Меган Маркл и детьми. Об этом сообщает BBC News.

Напомним, в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские публично отказались от исполнения королевских обязанностей и переехали в Соединенные Штаты. После этого последовала серия громких интервью с критикой в адрес членов королевской семьи, а затем принц Гарри выпустил мемуары с разоблачительными подробностями. Это привело к серьезному разладу в отношениях с отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом.

Предыдущий совместный визит всей семьи в Великобританию состоялся в 2022 году во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II. После этого Гарри несколько раз приезжал на родину, однако его супруга и дети оставались в США. Причиной визитов, как правило, становились судебные заседания, на которых он пытался оспорить решение о лишении его государственной охраны.

Король Карл III пока лишь однажды имел возможность увидеть внуков — семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет. Источники при дворе неоднократно указывали на желание монарха встретиться с ними. Станет ли их приезд в июле поводом для долгожданной встречи, в настоящее время остается открытым вопросом.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям разорвал отношения с Гарри из-за критики Кейт Миддлтон.