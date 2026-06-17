Судя по всему, визит спецпредставителей Дональда Трампа в Москву — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — будет ознаменован не столько попыткой диалога, сколько предъявлением жесткого ультиматума. Такой вывод в беседе с Общественной Службой Новостей делает ветеран боевых действий и депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин, опираясь на закрытые данные из Киева и оценки западных экспертов.

По его словам, суть передаваемого сигнала базируется на консенсусной для американского истеблишмента уверенности в том, что военный потенциал России практически исчерпан, а внутри страны назревает тяжелый политико-экономический кризис. В Вашингтоне и Лондоне, судя по всему, всерьез считают, что Москва просто не имеет ресурсов для продолжения противостояния, а потому вынуждена будет принять условия.

Эксперт добавил, что содержание этого ультиматума выглядит предельно конкретно: предполагается немедленное прекращение огня по текущей линии фронта с последующим запуском переговорного механизма, который уже окрестили «Минском-3». Интересно, что Калинин подчеркивает: украинская сторона полностью ориентирована на развитие событий именно по этому сценарию и не ждет иных предложений. Однако российский парламентарий связывает инициативу Трампа не с его личной волей, а с давлением европейских партнеров по «Большой семерке», которые, по его словам, сумели «прогнуть» американского лидера. Таким образом, Белый дом выступает скорее курьером коллективной позиции Запада, а не автором мирной инициативы.

Говоря о последствиях, Калинин категорически сомневается в том, что Москва проглотит подобный ультиматум, даже несмотря на давление. Отказ выглядит почти неизбежным, учитывая, что предложение де-факто фиксирует текущее положение дел без учета российских интересов. Однако отказ Москвы, как опасаются в Госдуме, лишь формально завершит миссию Трампа, которая с самого начала была обречена на провал, но необходима западным лидерам для галочки. Тем временем параллельные шаги Лондона, который анонсировал поставку Киеву обогащенного урана под видом мирного атома, вызывают особую тревогу: этот жест Калинин называет прямой провокацией, учитывая, что Украина, по его данным, все еще сохраняет технологическую возможность создать собственное ядерное устройство.

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