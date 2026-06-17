Фиджитал-спорт: почти в 60 школах РФ тестируют гибрид физкультуры и киберспорта

Министерство просвещения решило сделать школьные уроки чуть более современными и неожиданными: в программу могут добавить фиджитал-спорт — гибрид классической физкультуры и киберспорта. Сейчас эту идею тестируют в 59 школах, и, если пилот окажется удачным, новый модуль станет вариативным, то есть школы смогут выбирать его по желанию. Но чтобы понять, зачем детям бегать с планшетами и стрелять из лазертага, « Вечерняя Москва » обратилась к фитнес-тренеру и физиологу Никите Скрипнику — он объяснил суть явления и его потенциальные плюсы.

По его словам, фиджитал — это не просто приставка к слову «спорт», а полноценное двоеборье, где соревнуются одновременно в виртуальной и реальной плоскостях. Например, команда играет в Counter-Strike за компьютерами, а потом с тем же счетом и той же тактикой продолжает матч в лазертаге на специальной площадке. То есть киберспортивная часть плавно перетекает в физическую активность, и это не два разных занятия, а единый цикл. С точки зрения физиологии, процесс подготовки здесь ничуть не проще, чем в обычном спорте: налаживаются нервно-мышечные связи, отрабатывается командное взаимодействие, и нагрузки поддаются четкому научному объяснению. Фиджитал — это не развлечение, а такая же полноценная спортивная дисциплина, как триатлон, только вместо велосипеда и бега здесь — цифра и поле.

Тренер подчеркнул, что польза для детей очевидна и многогранна. Во-первых, такая активность развивает одновременно и мозг, и тело, что редко встретишь в классическом образовании. Во-вторых, заниматься можно с самого раннего возраста — уже с четырех-пяти лет, потому что игровой формат органичен для малышей. Но самое ценное, по мнению Скрипника, это мотивация. Многие родители годами бьются над тем, чтобы оторвать ребенка от монитора, а тут сама игра подталкивает его к движению. Ребенок не чувствует подвоха — он просто продолжает соревноваться, но уже физически, в реальном мире. Это и командный дух, и соревновательный азарт, и естественное развитие без нудных упражнений.

Однако, как и у любой медали, здесь есть обратная сторона. Эксперт предупреждает: фиджитал-спортсмены почти всегда будут уступать чистокровным киберспортсменам в чисто виртуальных дисциплинах. Все просто: если человек готовится к десяти дисциплинам одновременно, он физически не может быть лучшим в каждой. Это как сравнить триатлониста и профессионального велосипедиста — у второго будет преимущество на дистанции. Так и здесь: классические игроки в Counter-Strike, которые тренируются только в цифре, будут «на голову выше» своих коллег, которые еще и бегают по полю с лазерными винтовками. Тем не менее для школьного образования, где цель не воспитать олимпийских чемпионов, а дать гармоничное развитие, это не минус, а скорее особенность.

По его мнению, фиджитал-спорт может стать тем самым мостиком, который соединит поколение гаджетов с реальным миром без конфликтов и принуждения. Дети будут развиваться умственно и физически, не теряя интереса, а родители перестанут нервно дергаться при виде ребенка за компьютером. Главное, чтобы инициатива не осталась просто красивой идеей, а получила методическую базу и квалифицированных тренеров. Если это удастся, мы сможем наблюдать, как из школьных коридоров на спортивные площадки выходит что-то действительно новое — не замена старого, а его смелое дополнение.

Ранее сообщалось, что в Электростали прошел первый областной семинар по фиджитал-спорту для педагогов Подмосковья.