Трамп на G7: политолог пояснил, почему Трамп намеренно запутывает всех противоречиями

Чтобы разобраться в том, что именно произошло на саммите G7 во Франции, стоит начать с главного приема Дональда Трампа, который политолог Александр Казаков в эфире радио Sputnik назвал ключевым.

Эксперт уверен: президент США сознательно генерирует вокруг себя шум, выдавая одно за другим противоречивые заявления, так что его реальные намерения остаются покрытыми плотным туманом даже для самых искушенных дипломатов. Это не хаос, а тонко просчитанная тактика, где ставка делается именно на эффект неожиданности и потерю ориентации у оппонентов.

Суть этой стратегии, по словам Казакова, проста до гениальности: слова для Трампа — это лишь ширма, за которой скрываются практические шаги. Пока все гадают, что же он имел в виду в очередном твите или интервью, Белый дом уже действует по своему сценарию, который зачастую идет вразрез с тем, что ожидали увидеть как партнеры, так и противники. Именно этот разрыв между громкой риторикой и реальными решениями становится главным инструментом американского лидера, позволяя ему сохранять инициативу и заставлять других подстраиваться под уже свершившиеся факты.

По его мнению, на практике это означает, что традиционная дипломатическая логика на таких встречах перестает работать — ведь невозможно выстроить контригру, если противник постоянно меняет правила. Для Европы и других участников G7 это создает массу неудобств, вынуждая их реагировать на уже совершенные действия, а не на произнесенные обещания. В итоге Казаков приходит к выводу, что ключ к пониманию Трампа лежит не в анализе его речей, а в отслеживании его решений. Пока мир пытается расшифровать каждое слово, Америка попросту двигается вперед, и в этом, возможно, заключается главный урок текущего политического сезона.

Ранее политолог Мухин заявил, что участники G7 ревнуют к России и Китаю.