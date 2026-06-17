Премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, окончательно определился с внешнеполитическим вектором, и этот курс ведет страну к постепенному разрыву экономических и политических связей с Россией. Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, в беседе с Pravda.Ru отметил, что Ереван сознательно идет на этот шаг, несмотря на очевидные финансовые потери, которые уже начали проявляться.

По его словам, действия армянского руководства полностью совпадают с интересами западных элит, но не с потребностями собственного народа, и это не просто геополитическая ошибка, а целенаправленная стратегия, имеющая далеко идущие последствия.

Политолог уточнил, что главный парадокс текущей ситуации в том, что иллюзия скорого процветания на западных рынках подкреплена лишь громкими заявлениями Брюсселя, но не реальными механизмами интеграции. Армянскому бизнесу обещают снижение пошлин, однако на практике европейская бюрократия и жесткая конкуренция ставят непреодолимые барьеры. Даже такая культовая продукция, как армянский коньяк, которую теперь по требованию Пашиняна переименовали в бренди, с трудом находит путь на европейские прилавки — местные производители не горят желанием пускать конкурентов на свой рынок. Таким образом, ожидания, что ЕС сможет полноценно заменить выпадающие доходы от сотрудничества с Россией, выглядят как минимум наивными.

По его мнению, наиболее болезненный удар может быть нанесен по энергетической безопасности Армении. Европейские партнеры настойчиво продвигают идею закрытия Армянской АЭС, которая обеспечивает значительную часть потребностей страны в электроэнергии. Для экономики, и без того испытывающей трудности, это станет катастрофой — промышленность лишится дешевого и стабильного источника энергии, а тарифы для населения неизбежно поползут вверх. Дудчак подчеркивает, что Пашинян прекрасно осведомлен об этих рисках, но его задача не улучшение жизни граждан, а создание проблем для России и превращение Армении в еще одну горячую точку на южных рубежах, действуя в интересах европейских глобалистов.

Дудчак резюмировал, что итогом этой политики становится не просто экономический спад, а полная утрата региональной безопасности, что уже заметно на фоне обострившихся отношений с соседями. Западные технологии удержания власти через манипуляции выборами и использование административного ресурса позволили Пашиняну остаться у руля, хотя реальной поддержки среди населения у него нет. Армения рискует повторить судьбу других постсоветских республик, которые ради призрачных обещаний Запада пожертвовали собственной промышленностью, энергонезависимостью и стабильностью. И чем дальше Ереван будет двигаться по этому пути, тем сложнее будет исправить последствия — потеря национального дохода, деградация инфраструктуры и политическая изоляция могут стать необратимыми.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту Армении помешали покинуть страну.