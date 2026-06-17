Саммит в Эвиан-ле-Бен: политолог заявил, что G7 без России превратилась в ярмарку тщеславия

Прошедший в Эвиан-ле-Бен саммит G7, завершившийся 17 июня, вновь подтвердил репутацию этого мероприятия как светского раута с политическим оттенком, а не серьезной переговорной площадки. Как и год назад, заседание запомнилось не судьбоносными решениями, а бесконечными казусами и скандалами, в орбиту которых попали практически все участники — от Эммануэля Макрона до Владимира Зеленского. Мероприятие, которое по определению должно было быть сосредоточением мировой дипломатии, по мнению наблюдателей, все больше напоминает праздник самолюбования. Политолог Алексей Мухин обращает внимание на то, что системообразующим стержнем этого клуба когда-то была Россия, когда объединение носило название G8. Об этом сообщает ОТР .

По его словам, тогда все участники находили смысл в консолидации против Москвы, что давало им ощущение общности и собственной значимости. Однако после выхода РФ из формата внутренняя динамика радикально изменилась: ежегодные встречи превратились в показную «ярмарку тщеславия», где главная цель каждого лидера — продемонстрировать коллегам свою крутость и вес, за которыми, правда, уже не стоит реальной политической мощи.

По мнению эксперта, сейчас участники G7 находятся в состоянии перманентного замешательства и ревности, лихорадочно оглядываясь на Россию и Китай, пытаясь понять, кто из них мог бы стать новым «спарринг-партнером». Именно этим объясняется периодическое желание Трампа вновь пригласить Москву за стол и даже добавить Пекин, чтобы встряхнуть загнивающую систему. Однако другие члены альянса блокируют такие идеи, осознавая, что при включении в состав этих двух гигантов они потеряют возможность самоутверждаться за их счет, и встреча окончательно превратится в нелепое собрание. В итоге «Большая семерка» остается в текущем виде — клубом по интересам с развлекательным уклоном, тогда как все действительно важные вопросы мировой экономики и политики уже давно решаются в других, более рабочих форматах за ее пределами.

Ранее сообщалось, почему саммит G7 обернулся провалом для Франции.