Кукла адмирала Жукова и героев СВО: В Нижнем Тагиле детей учат истории через искусство

Хранительница традиционных народных ремесел Свердловской области, педагог дополнительного образования Мария Ярославцева поделилась секретами, как через куклы можно обучить детей истории, сообщает tagilcity.ru .

«Интерес ребят не пропадает, творчество в Нижнем Тагиле живо, оно развивается и будем стараться, чтоб так было всегда», - отмечает Мария Ярославцева

Для детей организована секция, на занятиях которой они изготавливают куклы. Ребята сначала погружаются в историю. Для реалистичности образа продумывают все детали: сарафаны, лапти, кокошники, воинские звания, косы. Так появились куклы маршала Жукова, Александра Невского, Александра Суворова. Интересуются дети и современной историей России, поэтому на выставках можно встретить куклы участников СВО. Такое занятие более интересно девочкам. Мальчики предпочитают изобретать танки и предметы быта различных эпох. Размеры некоторых кукол соответствуют человеческому росту.

«Мы и танк сделали. Самый лучший танк в мире. Из коробок делали, упаковок из-под лапши, спичечных коробков, туалетной бумаги и хорошо тянущейся ткани. Каждый год отмечаем День победы, создаем все новые изделия», - рассказывает Мария Ярославцева

Такие занятия учат детей истории, развивают фантазию и мелкую моторику, расширяют кругозор. Для изготовления одной куклы или любого другого предмета сначала надо полностью погрузиться в атмосферу той эпохи.

Мария Ярославцева в деревне Усть-Утка организовала музей, в котором проводит выставки для всех желающих.