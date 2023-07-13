Кукла вуду и две гвоздики: в Красноярске соседи оригинально решают конфликты

В Красноярске женщина сделала замечание молодой соседке с просьбой не выражаться нецензурной лексикой в подъезде, после чего нашла возле своей двери необычный подарок, сообщает prmira.ru .

После ссоры женщина нашла возле своей двери две неживые гвоздики и куклу вуду. Она сразу поняла, что это знак протеста со стороны молодой девушки из-за сделанного ранее замечания. Посылка под порогом двери напугала некоторых соседей.

Женщина не растерялась и написала объявление, которое разместила в подъезде. Она призывает соседей не беспокоиться, объясняя, кто оставил странный сюрприз под дверью. Соседка назвала девушку ребенком «недалекого ума».

В правоохранительных органах отметили, что с подобным заявлением к ним не обращались, поэтому они этой ситуацией не занимаются.