Тренируйся вон… на кошках: Боец ММА записал видео с памятником ветеранам МЧС в Москве. Теперь ему грозит «уголовка»

Боец смешанных единоборств Заур Исмаилов оказался в центре скандала и стал фигурантом уголовного дела после того, как выложил видео своей тренировки у памятника ветеранам МЧС в Москве.

Экстравагантная утренняя тренировка обернулась для спортсмена серьезными проблемами с законом. Заур Исмаилов опубликовал в соцсетях сторис, на котором он наносит удары по бронзовой фигуре мальчика — части памятника пожарным и спасателям на Кременчугской улице. В другом эпизоде боец перетягивает эластичный эспандер через руку скульптуры, отдающей воинское приветствие.

Эти действия были расценены следствием как осквернение символа воинской доблести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Осквернение воинских памятников и монументов». Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Сам спортсмен, комментируя ситуацию, заявил, что не имел намерения кого-либо оскорбить, назвал памятник своим «другом» и объяснил использование скульптуры практическими соображениями — ему было удобно закрепить эспандер. Исмаилов подтвердил, что с ним уже связались правоохранительные органы, и признал, что сложившаяся ситуация ему крайне неприятна.

