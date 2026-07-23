Темные линзы без UV400 опаснее отсутствия очков: офтальмолог объяснила, как выбрать солнцезащитные очки

Доктор медицинских наук, профессор-офтальмолог Татьяна Шилова в интервью RT предупредила, что темная линза сама по себе не гарантирует защиту от ультрафиолета. Главное условие — наличие маркировки UV400 или указания на защиту 99-100% от UVA- и UVB-излучения. Покупать аксессуар эксперт рекомендовала в оптиках или у проверенных производителей.

Правильно подобранные очки не портят зрение, не ослабляют глаза и не вызывают привыкания. Однако носить их без надобности в помещении, сумерках или при плохом освещении не стоит. Особую опасность представляют очень темные линзы без полноценного УФ-фильтра: зрачок за ними расширяется, что может пропустить к внутренним структурам глаза больше ультрафиолета, чем при полном отсутствии очков.

Шилова подчеркнула, что линзы не должны искажать линии, формы и размеры, вызывать напряжение, головокружение или боль. Оправа должна быть удобной, не давить и желательно закрывать глаза сбоку. Врач также рассказала о функциональности разных цветов: серые линзы минимально изменяют цветовосприятие, коричневые и янтарные повышают контрастность, зеленые дают баланс между контрастностью и естественной передачей, а желтые и оранжевые помогают в плохую погоду. Розовые, красные и синие линзы, по словам специалиста, выполняют исключительно декоративную роль. При выборе офтальмолог советует ориентироваться на маркировку и рекомендации производителя. При наличии сомнений стоит проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать оптимальный вариант для конкретных условий ношения и состояния глаз.

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