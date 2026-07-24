Маршрут прокладывают с умом: как в Красногорске обновляют парк, не навредив природе

В Подмосковье продолжают благоустраивать общественные пространства и ремонтировать дороги — это одно из направлений Народной программы «Единой России».

Регион годами держится в тройке лидеров страны по качеству городской среды. За последние пять лет в области обновили почти 350 парков, скверов и набережных.

В Красногорске реализуют второй этап реконструкции Городского парка: там обустраивают пешеходную зону протяженностью свыше 2,5 км. Сейчас рабочие ставят бордюр, далее запланированы укладка плитки и планировка тротуаров.

По словам руководителя местного отделения партии «Единая Россия» в Совете депутатов Богдана Андриянова, маршрут прокладывают бережно — без ущерба для здоровых деревьев и их корневой системы, а в парке появятся лавочки и подсветка.

Житель Красногорска Роман Кисилев отметил, что в парке формируется удобная инфраструктура и проводить там время становится комфортнее. За пять лет в Народную программу поступило около 780 тысяч наказов жителей Подмосковья, 98 % из них уже исполнены.