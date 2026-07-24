«День двора» на Войлокова: какую программу приготовили для детей и взрослых

Согласно информации организаторов, праздничную программу подготовили сотрудники и участники творческих коллективов Вербилковского Дома культуры.



Атмосфера получилась по-домашнему теплой: всех угощали горячим чаем и свежей выпечкой за общим столом. Развлечения подобрали для всех возрастов — гости пели под аккомпанемент местных артистов, танцевали и участвовали в веселых играх.



Особое внимание уделили активным жителям поселка: руководитель территориального отделения Вербилок Елена Викторовна Горькова вручила им Почетные грамоты. Награды получили за многолетний вклад в благоустройство поселка и общественную активность. Организаторы отметили, что такие события помогают укреплять добрососедские связи и сохранять традиции живого общения.