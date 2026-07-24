«День двора» в Юбилейном: как семейный праздник объединил поколения

Согласно данным организаторов, событие подготовили активисты и сотрудники Талдомского центрального Дома культуры. Для детей устроили интерактивные игры, эстафеты и викторины — ребята с энтузиазмом включались в состязания.



Взрослые в это время слушали выступления вокалистов: со сцены звучали лирические песни о родном крае и эстрадные композиции. Кульминацией стала общая трапеза — все желающие могли выпить горячего чая и попробовать свежую выпечку за общими столами.



По мнению организаторов, такие мероприятия помогают укреплять соседские связи и формировать дружелюбную атмосферу в округе.