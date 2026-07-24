Полузащитник Данило, которым интересуется «Зенит», отказался ехать в Россию
Данило не хочет переходить в «Зенит»: «Надеюсь, „Ботафого“ уважает мое решение»
Фото: [ФК «Ботафого»]
Полузащитник бразильского «Ботафого» Данило, которым активно интересуется «Зенит», заявил, что не хочет переходить в российский клуб.
25-летний футболист отреагировал в соцсетях на решение «Ботафого» не продавать его в «Палмейрас».
«Уважаю решение „Ботафого“ не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что „Ботафого“ уважает и мое решение не ехать в Россию сейчас», — написал Данило.
У полузащитника есть несколько предложений из итальянской Серии А и Английской премьер-лиги, а также турецкого «Галатасарая». Портал Transfermarkt оценивает игрока в €32 млн, примерно такую сумму «Ботафого» и хочет выручить за Данило.
В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии Данило забил семь мячей и сделал два ассиста.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на неудобный график команды на старте чемпионата: петербуржцы проведут в гостях, с учетом матча за Суперкубок России, три игры подряд.