Купание в море стало причиной госпитализации 12 подростков на Кубани

В Туапсинском районе Краснодарского края после купания в Черном море с симптомами отравления были госпитализированы 12 подростков и их тренер, которые с другими ребятами отдыхали на территории базы отдыха «Парус».

Прокурата Краснодарского края проводит проверку данного дела, информирует издание «Газета.Ру». Известно, что купание в море было запрещено во всем районе. О неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке были отдыхающие были проинформированы.

Известно, что после купания у подростков и тренера были одинаковые симптомы: тошнота и повышение температуры. На данный момент их состояние стабильное. Возраст детей начинается от 11 лет и заканчивается 16, отмечает издание «Кубанские новости». Владелец базы отдыха может нести ответственность за инцидент, если сотрудники Роспотребнадзора выявят загрязнения в воде и будет доказано, что отдыхающие именно этой базы отдыха не были проинформированы об опасности.

Агентство «РИА Новости» сообщает, что запрет на купание на Кубани продлен на основе проведенных исследований. Время ограничений установлено до 26 июля.