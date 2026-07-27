В Анапе запрещено купание 27 июля: почему шторм и донное течение опаснее мазута и когда откроют пляжи?

В Анапе в понедельник, 27 июля, ввели временный полный запрет на купание на всех официальных пляжах. Многие отдыхающие ожидали, что ограничение связано с привычной экологической проблемой — разливом нефтепродуктов, но реальная причина оказалась иной, сообщил kubanpress.ru.

Власти пояснили, что запрет обусловлен природным явлением, а не техногенной катастрофой. Как сообщили в пресс-службе мэрии курорта, решение принято на основании данных управления гражданской обороны и защиты населения. Главные факторы риска — штормовая погода с волнением, превышающим допустимые нормы, и сильное донное течение. Последнее особенно опасно: оно возникает внезапно, размывает дно и способно унести человека в открытое море за считанные секунды.

В администрации подчеркнули, что опасность связана исключительно с гидрометеорологической обстановкой. Никаких новых выбросов мазута или других нефтепродуктов на пляжах не зафиксировано. Море остается чистым, но коварным.

Запрет действует на всех городских и частных пляжах. Власти призывают отдыхающих не заходить в воду, внимательно следить за детьми — они наиболее уязвимы перед донным течением, — а также соблюдать предупреждения спасателей и информационные таблички.

Стоит отметить, что в последние два года тема пляжного отдыха в Анапе была неразрывно связана с последствиями разлива мазута. Однако текущий запрет — классический пример сезонной безопасности. Штормы и отбойные течения, известные как «тягуны», — привычная проблема черноморского побережья в период смены погоды. Администрация призывает не паниковать и не связывать ограничение с экологическими проблемами прошлых лет. Как только шторм стихнет и течение нормализуется, пляжи вновь откроют для купания.

Ранее сообщалось, что запрет на купание в Приморском крае из-за акул официально не объявляли.