Купи и не прогадай: три типа недвижимости, которые точно вырастут в цене в 2026 году

По мнению эксперта, рынок новостроек в крупнейших городских агломерациях демонстрирует особую устойчивость, в первую очередь в сегментах бизнес- и премиум-класса. Это объясняется спецификой спроса. Для клиентов ключевыми являются качество объекта, его локация и уровень сервиса.

Параллельно сохраняется активность в массовом сегменте, особенно в локациях, где спрос традиционно стимулируется государственными программами поддержки. Такие инструменты, как семейная ипотека, продолжают направлять основной поток покупателей в конкретные проекты. Эта тенденция особенно заметна в регионах с растущим населением и дефицитом современных жилых комплексов. Примером служит Подмосковье, где фиксировались максимальные темпы ценового роста по итогам 2025 года.

В то же время эксперт отметил растущий потенциал рынка загородной недвижимости, особенно в организованных поселках высокого уровня. Отдельным трендом выделяется спрос на земельные участки под ИЖС и готовые дома в перспективных пригородных зонах.

«Слабые локации и морально устаревший фонд покажут дисконт к качественным объектам, который будет расширяться. Если цель — рост цены и капитализация, приоритет следует отдавать новостройкам в дефицитных локациях и сегментам бизнес и премиум. Если цель — доходность через аренду, стоит следить за сценариями по арендным ставкам, где часть аналитики ждет рост близкий к инфляции, а часть — заметно выше», — отметил Русяев.

