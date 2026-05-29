Купить квартиру, не выходя из дома: почему ростовчане смогут заключать договоры удаленно уже с июля 2026 года

Адвокат и юрист Антон Габович рассказал, что с 1 июля в России вступают в силу законодательные изменения. Они позволят жителям Ростова-на-Дону заключать договоры по операциям с недвижимостью в удаленном формате, сообщила rostovgazeta.ru.

Специалист подчеркнул, что дистанционно подписать договор о сделке с жильем ростовчане могут и сейчас. Однако для удостоверения личности участника сделки — будь то ипотека, купля-продажа или аренда — все равно потребуется лично прийти, например, в МФЦ.

«С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения, согласно которым, если у человека есть подтвержденная в установленном порядке биометрия, то подтвердить свою личность можно будет дистанционно», — отмечает Антон Габович.

По информации эксперта, начиная с июля, при оформлении комплекта документов в электронном виде гражданину с подтвержденной биометрией уже не нужно будет никуда приходить лично. Совершить сделку с недвижимостью удастся прямо из дома, заверив ее с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

«При этом если у ростовчанина нет личного кабинета на „Госуслугах“, а такое сегодня еще бывает, или существуют проблемы технического характера, то очная возможность оформления сделок с недвижимостью тоже сохраняется. Оформлять очно сделки можно будет по-прежнему — с визитом в МФЦ или к нотариусу», — добавляет юрист.

