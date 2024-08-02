Курьер Черепанов: клиенты часто встречают в трусах и просят вынести мусор

Тюменский курьер Лев Черепанов поделился особенностями своей работы: клиенты часто встречают в одних трусах и иногда даже без них, по дороге просят купить пиво или контрацептивы, а уходя, вынести мусор, сообщает nashgorod.ru .

Лев Черепанов признался, что каждый день обязательно кто-то из клиентов встретит его в трусах или нижнем белье. Некоторые ведут себя более скромно и прикрываются дверью. Другие уверенно становятся в проходе. Обычно Лев старается не смотреть вниз. Ему и коллегам сложно удержаться, когда видят что-то смешное или красивое.

Некоторые клиенты просят по дороге купить что-то еще.

«Сразу скажу, что это запрещено и мы не имеем права доставлять что-то вне заказа на нашем сервисе. Но запросы разные, иногда даже хочется помочь, когда за детским питанием просят заскочить или памперсами, которых не было в наличии на сервисе», — рассказал курьер.

Однако нередко просят алкоголь, сигареты, лекарственные препараты и корм для животных. Однажды одна просьба смутила доставщика. Его попросили купить средства экстренной контрацепции. Лев признался, что не хочет быть посвященным в столь интимную часть жизни чужого человека.

Уходить от клиента с пустыми руками не приходится. Люди часто просят вынести мусор, причем иногда отдают сразу по семь пакетов. Лев не видит в этом ничего зазорного и соглашается. Некоторые его коллеги воспринимают такие просьбы унизительными и всегда отказываются.

«Кажется народ совсем обленился. Я сам редко что-то заказываю, только, если много продуктов нужно. А тут могут чипсов одних набрать. Причем в магазине «у дома» клиента они дешевле. Не знаю, к чему нас это все приведет», — поделился с «Нашим городом» курьер Лев Черепанов.

Чаевые курьерам в Тюмени дают редко. Лев уверен, что все дело в распространенном мнении, что доставщики зарабатывают миллионы.

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