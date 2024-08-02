Стюардесса Сидорова рассказала, почему бортпроводники должны быть высокими

24-летняя девушка рассказала, что обязательное условие для бортпроводников — высокий рост. Стюардессы считаются красивыми и длинноногими, но выбирают таких девушек не из-за эстетики. Бортпроводник должен доставать до полок в самолете. Человек ниже 165 сантиметров не пройдет собеседование.

Еще одно правило — отсутствие татуировок на теле. Больше никаких критериев к внешности человека нет. Он должен быть просто приятным. Обязательным требованием в авиакомпании, где работает Дарья, является обувь на каблуке определенной высоты.

«Конечно же, высоты я не боюсь. Просто в самолетах бортпроводники всегда чем-то заняты, иногда даже нет возможности заглядывать в иллюминатор лишний раз. В общем, как понимаете, бояться попросту некогда», — поделилась с NewsNN стюардесса Дарья Сидорова.

Самым сложным в работе девушка назвала перепады давления во время взлета и посадки. Общаться с пассажирами ей легко. Некоторые люди ведут себя во время полетов непредсказуемо. В зоне турбулентности пассажир может запаниковать. У бортпроводников есть инструкции, как себя вести в разных ситуациях. К каждому пассажиру находят индивидуальный подход.

Девушка рассказала, что в самолете нет более безопасных мест. Она призвала не игнорировать просьбу выключать мобильное устройство. В противном случае связь с диспетчерами и членами экипажа будет потеряна. Стюардесса также поделилась лайфхаком: если предусмотрено питание, то можно бесплатно оформить предзаказ.

«Так как организм на высоте обезвоживается, я еще посоветую все-таки пить много воды. А для девушек брать увлажняющую тканевую маску и крем для рук — это просто мастхэв», — делится стюардесса.

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