Курьер по совместительству, которого не было на работе: какие «кадровые перестановки» организовала чиновница в Мариинске

Сотрудники следственного отдела Мариинска раскрыли аферу, организованную местной жительницей и ее гражданским мужем. Обоих признали виновными в незаконном получении средств из бюджета. Подробности предоставили в Следственном комитете Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, схема начала работать еще в конце 2019 года. Женщина, занимавшая должность руководителя отдела, решила трудоустроить своего брата. Мужчину оформили рабочим, хотя фактически он не появлялся на месте и не выполнял обязанности. Несмотря на это, он регулярно получал зарплату и премии вплоть до марта 2025 года. Позже брату добавили еще одну ставку — курьера по совместительству.

По информации издания, в октябре 2023 года к незаконной схеме подключили и сожителя обвиняемой. Сначала его устроили рабочим, затем перевели на должность уборщика. При этом в это время мужчина проживал и работал в Ижморском округе.

По данным издания, общая сумма ущерба от таких «кадровых решений» превысила 900 тыс. руб. Примечательно, что брат обвиняемой, как установили следователи, в силу проблем со здоровьем не мог в полной мере отдавать отчет своим действиям и большую часть времени находился в лечебном учреждении.

По информации издания, суд вынес приговор: женщина получила четыре года лишения свободы условно, а ее сожитель — два года условно.

