Работа по 12 часов и без выходных: в России предложили ввести шестидневку

Бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой усилить рабочий график ради ускорения трансформации экономики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, эффективным решением может стать переход на шестидневную рабочую неделю с увеличенной продолжительностью дня — до 12 часов.

«Чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — отметил предприниматель.

Он добавил, что для части людей такой ритм не станет новым, поскольку подобная нагрузка была привычной еще с 1990-х годов. Однако большинству, по его словам, придется адаптироваться к новым условиям.

Инициатива уже вызвала обсуждение среди экспертов, которые предупреждают о возможных рисках для качества жизни и здоровья работников.

