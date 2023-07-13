Курортный сезон в Туапсинском районе продолжается, несмотря на недавнюю стихию

Туапсинский район сильно пострадал от ухудшения погодных условий, но ситуация в регионе стабилизируется. Сотрудники аварийных бригад ликвидируют последствия. Было повреждено 20 пляжей, на которых в настоящее время проводят чистку территории.

Свыше 48 тысяч туристов находятся в гостиницах и санаториях на территории Туапсинского района. Все средства размещения функционируют в полном режиме. Не исключение и детские здравицы. В 20 санаториях размещено 13 тысяч ребят.

Стихийное бедствие началось в Туапсинском районе во вторник. Интенсивный дождь не прекращался длительное время. Началось подтопление. Людей эвакуировали.