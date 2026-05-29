Куски льда размером с кулак и шутки про виски: жители Кузбасса пережили первый серьезный удар стихии в 2026 году

Житель Кемеровской области рассказал журналисту о впечатляющих деталях стихийного бедствия, обрушившегося на регион накануне. Новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин со ссылкой на сообщения своего читателя проинформировал, что в поселке Рассвет (Новокузнецкий округ) в четверг, 28 мая, прошел мощнейший град, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, накануне в Кузбассе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого ухудшения погоды.

По данным журналиста, крупные ледяные глыбы обрушивались на землю с огромной силой. Очевидцы утверждают, что этот удар стихии стал самым сильным с начала 2026 года. В социальных сетях пользователи моментально отреагировали на публикации — шокирующие видео и фото вызвали бурное обсуждение.

Некоторые комментаторы с иронией заметили, что после такого града поселок с названием «Рассвет» стоило бы переименовать в «Закат». Другие в шутку предположили, что кто-то просто выбросил лед, оставшийся от виски. Крупный град в эти дни фиксировали и в другом населенном пункте — Дальнем Куйбышево. Видеозаписи с места событий также попали в интернет.

«Живые остались после эдакого града в том Рассвете?» — спрашивает Ольга.

Ранее сообщалось, что оранжевый уровень опасности из-за заморозков ввели в Подмосковье.